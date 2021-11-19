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Дорога от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем построена более чем наполовину

Полина Долганова

Город
Дорога от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем построена более чем наполовину
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Лухмановская улица Карта всех событий

Участок дороги от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем готов более чем на 50 процентов. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время рабочие заняты на участке устройством дорожного полотна, перекладкой инженерных коммуникаций и строительством подземных переходов. Специалисты также устанавливают опоры и монолитные плиты пролетных строений.

Для создания новой транспортной артерии потребуется построить 12,9 километра дорог, в том числе путепроводы неподалеку от улиц Маресьева, Покровской и Лухмановской.

Строители также должны будут установить шумозащитные экраны в районе СНТ «Зенино» в Люберцах и обустроить три подземных перехода в районе Сочинской улицы.

За счет новой дороги от МКАД до области можно будет организовать бессветофорное движение, а также напрямую соединить Зенинское и Косинское шоссе, передали на официальном сайте мэра столицы.

16 ноября в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро. Большую работу провели до выхода основных бригад на участок. Здесь пришлось расчистить площадку, освободив ее от старых гаражей. Ликвидировали и местную свалку. Убрали также брошенные стройматериалы. Благодаря метро район получит качественную инфраструктуру. Сейчас готовность новой станции на салатовой ветке городской подземки оценивается в четверть. Так, более чем наполовину выполнили бетонирование основных конструкций станционного комплекса.

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