Выставка «Мода на Nature» открылась в Музее Тропинина

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Щетининский переулок, 10с1 Карта всех событий

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени представляет выставку «Мода на Nature. Пейзаж и натюрморт из собрания музея».

Посетители увидят шедевры коллекции, многие из которых экспонируются впервые. Богатство и разнообразие видов пейзажа и натюрморта огромны. Как жанры изобразительного искусства они появились в Италии. Сопоставление далекого (природа) и ближнего (вещи) окружения человека отвечало распространенной в Европе начиная с эпохи Возрождения философской идее соответствия макро- и микромира. Создание целостного образа мироздания, своеобразной «Вселенной в миниатюре», было важнейшей функцией изобразительного искусства. Кроме того, пейзажи и натюрморты вызывали чувство гордости за свою страну, красоту ее природы, благосостояние жителей.

Во второй половине XIX века широкое распространение фотографии приводило к вытеснению из интерьерной декорации произведений живописи и графики, замене «вечного» искусства «моментальным».

Выставка открыта до 27 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

В Музее Тропинина также открыта выставка «Сибиряки. Графика Бориса Смирнова 1903–1904 годы». Московская публика может увидеть графику и предметы быта из коллекции Новосибирского Государственного краеведческого музея. Художник известен работами в жанре пейзажа и иллюстрации детских книг.

Уникальную серию рисунков мастер создал, путешествуя по Сибири. В работах запечатлены образы самых разных персонажей и типажей, возникавших на его пути. Всего живописных заметок 99, и большая часть из них будет представлена в Москве.