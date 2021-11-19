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Вакцину «Спутник М» в Москве уже получили 400 подростков

Полина Долганова

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Вакцину «Спутник М» в Москве уже получили 400 подростков
Медицинская сестра Любовь Данилова делает прививку от коронавирусной инфекции Регине Фроловой. Эксперты уверены, что победить ковид можно только благодаря коллективному иммунитету / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Клинические исследования препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» показали безопасность вакцины. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

По ее словам, препарат уже получили 400 столичных тинейджеров.

Заммэра добавила, что в Москве ежедневно госпитализируют от 25 до 30 детей с COVID-19. Это происходит по причине агрессивности штамма, который сейчас действует в городе, пишет РИА Новости.

Накануне Ракова сообщила, что нерабочие дни в Москве сказались на выручке столичных предприятий, однако такие меры позволили существенно снизить темпы роста заболеваемости COVID-19. При этом заммэра напомнила, что коронавирус является опасным заболеванием, поэтому москвичи должны внимательно относиться к своему здоровью и вакцинироваться.

Она также заявила, что несколько корпусов столичных больниц, в которых лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, могут вернуться в обычный режим работы на следующей неделе. Это будет возможно, если темпы роста числа заболевших в городе продолжат падать.

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