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Готовность спецтехники к зимнему сезону дополнительно проверяют в Москве

Полина Долганова

Город
Готовность спецтехники к зимнему сезону дополнительно проверяют в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Готовность специальной техники еще раз проверяют в столице в преддверии снегопадов. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

19 ноября по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова на 139 автобазах коммунальных служб столицы по всех округах города проходят смотры готовности техники к работе в сложных погодных условиях.

Специалисты в очередной раз проверяют наличие и исправность на машинах навесного оборудования, состав водителей и рабочих ручной уборки.

Внимание также уделяют укомплектованности бригад по очистке кровель необходимым инвентарем, средствам связи и ограждениям опасных зон.

Всего на улицах будут работать 19 тысяч единиц специальной техники и 7,5 тысяч машин сопутствующей техники, подытожили в Комплексе.

До этого заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что около 130 единиц снегоуборочной техники проверили в рамках подготовки общественного наземного транспорта в столице к зиме. По его словам, в зимний сезон популярные маршруты общественного городского транспорта дополнят еще 350 автобусов и электробусов.

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