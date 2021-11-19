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Врач рассказала, как изменились представления о способе передачи и лечении коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказала, как изменились представления о способе передачи и лечении коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская рассказала, что после двух лет пандемии изменились представления о способе передачи коронавируса и средствах его лечения.

Один из первых стереотипов касался способа передачи вируса. Ранее считалось, что ношение перчаток может защитить от вируса.

— Допускалась возможность заражения через руки и предметы. Сейчас достоверно известно, что основной путь — это воздушно-капельный. То есть при разговоре, кашле и чихании, — пояснила врач в комментарии «Подмосковье сегодня».

По ее словам, передача вируса может произойти, если зараженный человек, например, чихнет себе в ладонь и протянет ее. А его собеседник поднесет свою руку к носу. Но такие случаи происходят редко.

Изменилось представление и о лечении. В настоящее время врачи гораздо реже выписывают антибиотики для лечения коронавируса. Установлено, что коронавирус не лечится ими. Более того, при их назначении можно нанести большой вред организму, так как возникает устойчивость к антибактериальным препаратам и в дальнейшем лечить такого человека будет сложнее.

До этого вирусолог составил «хит-парад» антиковидных мер.

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