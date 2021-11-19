Андрей Бочкарев: Начались отделочные работы на станции «Рижская» БКЛ метро

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В вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались архитектурно-отделочные работы. Общая строительная готовность станции составляет 77 процентов. Об этом 19 ноября рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция «Рижская» готова более чем на три четверти. Уже начались архитектурно-отделочные работы в вестибюле станции. В технических помещениях отделка выполнена на 16 процентов, — заявил заммэра.

Как отметил Бочкарев, основные архитектурные элементы станции — арки, которые соединяют боковые и центральную платформы. Путевую стену оформят металлическими панелями, на которые рабочие нанесут шелкографию с названием станции и схемой линии.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что в настоящее время на «Рижской» продолжается монтаж четырех эскалаторов. Также рабочие устанавливают металлоконструкции и инженерные системы, в частности, трубопроводы, силовые и слаботочные кабели.

— Монолитные работы и гидроизоляция выполнены на 77 процентов. Возведение внутренних стен и перегородок — на 72 процента, — заявил Кравцов.

Кравцов добавил, что «Рижская» строится закрытым способом на глубине более 60 метров.

Отмечается, что станция «Рижская» БКЛ будет связана пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, Рижским вокзалом и платформами Московских центральных диаметров. С вводом станции для жителей столицы разгрузятся восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

18 ноября Андрей Бочкарев сообщил, что на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро началась установка пассажирской платформы.