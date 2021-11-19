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Москва занимает первое место в РФ по темпам снижения заболеваемости COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Москва занимает первое место в РФ по темпам снижения заболеваемости COVID-19
Фото: АГН Москва

В настоящее время столица занимает первую строчку в России среди регионов с самым быстрым снижением заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве уже прошли 200 тысяч горожан, передает РИА Новости.

Благодаря открытию в Москве новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус его объемы увеличились более чем в два раза. На данный момент в столице работает 71 пункт, где можно сдать экспресс-тест. Ежедневно тесты сдают более семи тысяч горожан, а всего через них прошли около 200 тысяч человек. Уточняется, что у пяти процентов прошедших быструю диагностику подтвердился коронавирус.

Если тест покажет положительный результат, то у человека сразу на месте без очереди возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение одного–двух дней его результаты придут по СМС и отобразятся в электронной медицинской карте. При подтверждении диагноза к больному на дом направят врача из поликлиники, который назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

Накануне Ракова сообщила, что нерабочие дни в Москве сказались на выручке столичных предприятий, однако такие меры позволили существенно снизить темпы роста заболеваемости COVID-19. При этом заммэра напомнила, что коронавирус является опасным заболеванием, поэтому москвичи должны внимательно относиться к своему здоровью и вакцинироваться.

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