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Художественный проект «Зримая и незримая музыка» открылся в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Художественный проект «Зримая и незримая музыка» открылся в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Делегатская улица, 3 Карта всех событий

Всероссийский музей декоративного искусства и East Meets West Gallery представляют художественный и музыкально-поэтический проект «Зримая и незримая музыка».

Посетители увидят серию произведений Екатерины Кудрявцевой, написанных под влиянием музыкальных произведений Чайковского, Шопена, Вивальди и Генделя. Кроме того, на выставке покажут видеофильм-интервью о творчестве художницы «Что нужно, чтобы день не кончался».

На выставке представлены работы в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета и символической живописи. Экспозиция сопровождается поэтическими произведениями и записями оркестров мира, исполняющих произведения на тему «Времена года».

Кульминацией проекта станет просветительский концерт, который отразит своеобразие соединения визуальных искусств и новой классической музыки ХХ-ХХI веков. В программе концерта как известные имена композиторов — Сергей Жуков, Филип Гласс, Сальваторе Шаррино, так и молодой композитор Денис Хоров. Завершат концертную программу «Три прелюдии для фортепиано» Джорджа Гершвина.

Выставка открыта до 10 декабря, сообщается на сайте музея.

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