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Диетолог Гинзбург назвал болезни, которые лечит кофе

Анна Михалюк

Общество
Диетолог Гинзбург назвал болезни, которые лечит кофе
Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл неожиданные факты про кофе.

Оказывается, напиток обладает лечебными свойствами.

— Кофе снижает уровень сахара в крови. Этот эффект напрямую связан с тем, что кофе повышает чувствительность ткани к инсулину, и этот эффект снижения уровня сахара в крови актуален для диабета второго типа. Все, что повышает чувствительность ткани к инсулину, нужно приветствовать. Но применение должно быть умеренным: 3-4 чашечки в день, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Второе полезное свойство — противоопухолевое. Кофе обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, которые оказывают полифенолы. Онкостатичное действие распространяется на печень и другие органы, которые могут быть поражены опухолью.

Кроме этого, кофе защищает от потери слуха. Исследования показали, что мужчины, которые пьют 3-4 чашки напитка в день, с возрастом сохраняют свой слух в отличие от тех, кто его не употреблял.

— Кофе снижает риск заболевания сердца и мозга. Долгое время бытовало заблуждение, что людям с заболеваниями сердца и повышенным давлением его нельзя. Так вот, современная кардиология опровергает эти утверждения. В основе гипертонии, нейродегенеративных заболеваний лежит тканевое воспаление и снижение чувствительности ткани к инсулину. Кофе повышает чувствительность, и мы наблюдаем заметное снижение риска возникновения таких заболеваний, — рассказал врач.

Ранее Михаил Гинзбург назвал три суперпродукта, которые можно употреблять людям с диабетам второго типа.

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