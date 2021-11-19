Певица Гулькина рассказала о последнем разговоре с пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

Российская певица Наталья Гулькина рассказала о последнем разговоре с пострадавшей при пожаре заслуженной артисткой России Мариной Хлебниковой.

Исполнительница узнала о пожаре в квартире подруги утром 19 ноября.

— Я сразу ей написала. Смотрю — одна галочка только, то есть не доставлено сообщение. И я понимаю, что телефон не в сети. И, видимо, в действительности случилась беда, — рассказала Гулькина.

Певица добавила, что подруги не встречались лично на протяжении нескольких месяцев, но часто общались по телефону. По мнению Гулькиной, Хлебникова не страдала депрессией, передает ФАН.

— Мы с ней созванивались две недели назад, когда у нее был день рождения, и я Марину поздравляла. Поболтали с ней, и она была в прекрасном настроении, все у нее было супер. И мы договорились встретиться. Но просто мы же все в беготне, как бешеные работаем. Поэтому мы с родственниками часто не видимся, не то что с подругами, — пояснила певица.

В четверг, 18 ноября, Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.