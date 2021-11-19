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Эксперт по этикету назвал главный способ выхода из неловких ситуаций

Анна Михалюк

Общество
Эксперт по этикету назвал главный способ выхода из неловких ситуаций
Фото: Наталия Нечаева

Историк моды и эксперт по этикету Александр Васильев рассказал, как вести себя в неловких ситуациях.

— Есть только один выход: смеяться над собой. Только так. Нужно сказать: «Боже, как я неловка. Видимо, я сегодня недоспала! Простите мне мою оплошность». Свалите все на себя, — порекомендовал эксперт в интервью для YouTube-канала Class.

По словам Александра Васильева, если что-то происходит у вас в гостях, берите всю вину на себя, а если ваш гость что-то случайно испортил — вы этого не замечаете.

— Никогда не говорите: «Андрюха, ты что сегодня? Чего у тебя все из рук валится? Стыдно тебя домой приглашать». Вот это позор. Принесите салфетку, накройте условно это пятно и никогда об этом не вспоминайте. В крайнем случае вы может сказать, что у вас есть отлично работающая стиральная машина, — сказал Васильев.

Если вам задали некорректный вопрос, на который вы не хотите отвечать, Васильев рекомендует переспросить: «Простите, я не расслышал!». И несколько раз повторить эту фразу, чтобы оппонент понял, что вопрос звучит неуместно.

— В этот момент у человека есть дополнительная секунда, чтобы подумать, что за околесицу он несет. Всегда делайте вид, что у вас плохой слух, — советует эксперт.

Ранее Александр Васильев рассказал, какие главные правила нужно соблюдать при приеме гостей.

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