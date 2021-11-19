Девелопер получил разрешение на строительство последнего дома в ЖК «Испанские кварталы»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Группа компаний «А101» получила разрешение на строительство последнего дома в ЖК «Испанские кварталы» на 454 квартиры в ТиНАО. Об этом рассказали в пресс-службе московского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Девелопер ГК «А101» получил разрешение на строительство последнего жилого дома в составе ЖК «Испанские кварталы», который реализуется по адресу поселение Сосенское, дер. Николо-Хованское (НАО), — сообщается в материале.

Рабочие начнут строительство дома № 8, который будет состоять из двух жилых корпусов высотой от шести до 15 этажей общей площадью около 35 тысяч квадратных метров. На первых этажах домов расположатся магазины, салоны красоты, кафе, спортклубы. На подземном этаже для жильцов построят парковку и кладовые помещения.

Отмечается, что рядом с новыми корпусами, в первом районе ЖК «Испанские кварталы», в текущем году открылась школа «Логика» на 1,3 тысячи мест и детский сад с бассейном «Белый кролик» на 350 мест.

ЖК «Испанские кварталы» состоит из двух районов. Первый район начал строиться в 2016 году, в его состав вошел 41 жилой. Сейчас они все заселены. Строительство второго района началось в 2018 году. Всего в нем расположатся 29 жилых корпусов.

15 ноября сообщалось, что в жилом комплексе «Бунинские луга» в Новой Москве подошло к концу строительство дома площадью более 50 тысяч квадратных метров.