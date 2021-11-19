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На новых пешеходных зонах в «Москве-Сити» появились сразу два граффити

Дарья Чентаева

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На новых пешеходных зонах в «Москве-Сити» появились сразу два граффити
Фото: Пресс-служба Дептранса

На новых пешеходных зонах в «Москве-Сити» появились сразу два граффити. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На одном из произведений изображен 3D-поезд метрополитена. Это креативный указатель, так как именно здесь проходит Солнцевская линия метро. А прямо под ногами на глубине 30 метров находится станция «Деловой центр».

Видео: Пресс-служба Депранс Москвы

Второй рисунок уличные художники исполнили в стиле абстракционизма. Благодаря данной иллюстрации горожане поймут, что автомобилей в этой зоне нет, передает Telegram-канал.

Фото: Пресс-служба Дептранс Москвы
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Фото: Пресс-служба Дептранс Москвы
Фото: Пресс-служба дептранс Москвы
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Фото: Пресс-служба дептранс Москвы

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отметил, что теперь «Москва-Сити» стала удобнее для пешеходов и понятнее для автомобилистов.

— Мы добавили пешеходные переходы, оборудовали зоны ожидания такси и Kiss&Ride, улучшили навигацию. Запустили два магистральных маршрута: м31 до метро «Краснопресненская» и м32 до «Белорусской». Пешеходные зоны стали шире, комфортнее и безопаснее, а уют и атмосферу здесь создают артисты проекта «Музыка в метро». Будем и дальше работать над улучшением территории «Москвы-Сити», — поделился Максим Ликсутов.

В конце августа заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры, согласовали в столице в этом году.

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