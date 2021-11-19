В Новой Москве резко сократилось число краж и изнасилований

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Реализация комплекса профилактических мер позволила значительно снизить количество преступлений, зарегистрированных на территории Новой Москвы. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в УВД по Новомосковскому и Троицкому административным округам (ТиНАО).

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции в ТиНАО на постоянной основе реализуют комплекс мероприятий, который направлен на пресечение совершения преступных деяний и обеспечение безопасности местных жителей.

Так, согласно статистике за десять месяцев текущего года, больше всего сократилось количество краж из квартир — на 65,2 процента (по сравнению с прошлым годом за аналогичный период — прим. «ВМ»). Также на 40,9 процента снизилось число разбойных нападений. Кроме того, на 20 процентов стало меньше изнасилований и на 5,3 процента — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Также снизилось количество совершенных грабежей (на 11,1 процента) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 13,7 процента). Помимо этого, за указанный период стали реже совершаться кражи из транспортных средств — на 27,4 процента и на 1,3 процента сократилось количество ДТП.

Кроме того, наблюдается значительное снижение преступлений, которые совершают несовершеннолетние. За 10 месяцев их число уменьшилось на 27,8 процента.

Подводя итоги, в ведомстве отметили, что число нарушений закона, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, также снизилось на 23,1 процента по сравнению с прошлым годом за аналогичный период.

До этого столичные госавтоинспекторы составили портрет среднестатистического пострадавшего в дорожных авариях, проанализировав статистику ДТП за первые десять месяцев этого года.