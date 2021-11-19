Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Новой Москве резко сократилось число краж и изнасилований

Анастасия Колоскова

Сергей Шахиджанян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
В Новой Москве резко сократилось число краж и изнасилований
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Реализация комплекса профилактических мер позволила значительно снизить количество преступлений, зарегистрированных на территории Новой Москвы. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в УВД по Новомосковскому и Троицкому административным округам (ТиНАО).

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции в ТиНАО на постоянной основе реализуют комплекс мероприятий, который направлен на пресечение совершения преступных деяний и обеспечение безопасности местных жителей.

Так, согласно статистике за десять месяцев текущего года, больше всего сократилось количество краж из квартир — на 65,2 процента (по сравнению с прошлым годом за аналогичный период — прим. «ВМ»). Также на 40,9 процента снизилось число разбойных нападений. Кроме того, на 20 процентов стало меньше изнасилований и на 5,3 процента — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Также снизилось количество совершенных грабежей (на 11,1 процента) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 13,7 процента). Помимо этого, за указанный период стали реже совершаться кражи из транспортных средств — на 27,4 процента и на 1,3 процента сократилось количество ДТП.

Кроме того, наблюдается значительное снижение преступлений, которые совершают несовершеннолетние. За 10 месяцев их число уменьшилось на 27,8 процента.

Подводя итоги, в ведомстве отметили, что число нарушений закона, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, также снизилось на 23,1 процента по сравнению с прошлым годом за аналогичный период.

До этого столичные госавтоинспекторы составили портрет среднестатистического пострадавшего в дорожных авариях, проанализировав статистику ДТП за первые десять месяцев этого года.

Читайте также:
Преступления МВД Полиция
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте