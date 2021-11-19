«Аэрофлот» повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах

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Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит с 22 ноября топливный сбор на внутренних и международных направлениях. Об этом сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова в пятницу, 19 ноября.

— «Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на десять евро (до 30 евро). Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году, — рассказала представитель компании.

Цена на топливо в третьем квартале года, как уточнила она, более чем на 50 процентов превышала значение 2020 года. Текущие цены являются историческим максимумом, приводит слова Спиваковой РИА Новости.

13 ноября сообщалось, что «Аэрофлот» приступил к выполнению регулярных полетов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам.

Для этого будут выделены среднемагистральные самолеты Boeing 737-800. Авиакомпания уже летает в Дубай и Шарджу из Москвы.