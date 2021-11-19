Эксперты обсудили способы борьбы с кибербуллингом в школьной среде

Фото: Предоставлено пресс-службой «Учи.ru»

В рамках онлайн-конференции «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям» педагоги-практики, специалисты по кибербуллингу и кибербезопасности, психологи и эксперты VK, «Учи.ру», «Сферума», Департамента образования и науки города Москвы и «Лаборатория Касперского» рассказали о травле в Сети, безопасности в интернете и о цифровых инструментах для образования. Онлайн-конференция прошла в День борьбы с кибербуллингом. К ней присоединилось более 20 тысяч педагогов, а ее трансляция собрала свыше 630 тысяч просмотров в соцсетях.

Накануне Дня борьбы с кибербуллингом был проведен опрос среди российских педагогов и школьников по поводу того, сталкиваются ли дети с травлей в Сети и готовы ли к этому взрослые. В опросе приняли участие 815 учителей и 1050 школьников.

Согласно результатам исследования, только половина опрошенных учителей знает, как бороться с кибербуллингом. Каждый пятый не осведомлен о том, как противостоять травле в интернете, столько же — не знакомы с этим явлением, а 9 процентов педагогов считают, что это вовсе не проблема, а обычное дело.

При этом 31 процент опрошенных школьников признались, что регулярно встречаются с кибербуллингом, 69 процентов сталкивались с травлей в интернете пару раз.

— Между травлей в интернете и в реальной жизни есть отличия. Главная особенность кибербуллинга — вирусность. В Сети информация распространяется моментально, у жертвы нет возможности физически выйти из ситуации травли. Кроме того, в интернете есть элемент анонимности, что повышает тревожность жертвы, — сказала Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог, руководитель психологической службы программы «Травли NET» НКО «Журавлик».

— Представителям образовательных учреждений прежде всего важно быть честными перед самими собой и признавать проблему, не закрывать на нее глаза. Это первый шаг к решению. И, говоря о роли учителей и родителей, важно то, как поступают взрослые, узнав, что ребенка травят. Правильной реакцией на признание ребенка, особенно если агрессор переходит грань и присутствуют угрозы жизни и здоровью, будет не удалить эти сообщения, а сделать скриншоты, которые пригодятся в общении с правоохранительными органами. И на такой контент обязательно нужно жаловаться, — считает Александра Бабкина, директор социальных проектов VK.

Онлайн-конференцию «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям» организовали VK и «Учи.ру» при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и платформы «Сферум».