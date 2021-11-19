«Связь времен»: Путин поздравил Крымский театр имени Горького с 200-летием

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Крымского академического русского драматического театра имени Горького с 200-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 19 ноября.

— Крепкая связь времен и поколений, атмосфера смелого художественного поиска и новаторства позволяют вам уверенно смотреть в будущее, радовать зрителей интересным и содержательным репертуаром, высоким профессионализмом актеров и режиссеров, — написал глава государства.

Коллектив беззаветно служит искусству и хранит память об истории театра, подчеркнул он. Путин выразил уверенность, что актеры и режиссеры и впредь будут приумножать славу театра, отмечается на сайте Кремля.

18 октября Путин поздравил команду Team Spirit с победой на The International по игре Dota 2. Членам команды удалось показать «лидерские качества и сплоченность» на пути к финалу, добавил он.

Игроки, по словам президента, смогли перехватить инициативу у сильных соперников в решающем поединке. Российские киберспортсмены «способны покорить любые вершины», уверен глава государства.