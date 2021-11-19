В МЧС раскрыли подробности спасения певицы Хлебниковой

Фото: Официальный сайт Марины Хлебниковой

Россия, Москва, Ратная улица, 14 Карта всех событий

Заместитель начальника службы — начальник дежурной смены службы пожаротушения ФПС ПСО ФПС Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по Москве, майор внутренней службы Руслан Сусметов рассказал «Вечерней Москве» подробности спасения из пожара известной российской певицы Марины Хлебниковой.

По его словам, сообщение о возгорании квартиры в доме 14 по улице Ратной поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 18 ноября в 22 часа 3 минуты. Уже спустя 7 минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже четырехэтажного панельного жилого дома.

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— Разведка и тушение пожара осложнялись сложной планировкой и плотным задымлением. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, которые не пострадали, — рассказал Руслан Сусметов.

По словам представителя ведомства, из горящей квартиры были эвакуированы пожилая женщина и маломобильный пожилой мужчина и переданы наряду скорой помощи для проверки.

— В ходе дальнейшей разведки в квартире была обнаружена и спасена по маршевой лестнице и также передана наряду скорой помощи для проверки женщина (Хлебникова — прим. «ВМ»), которая от опасных факторов пожара пострадала, — пояснил Руслан Сусметов.

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Он добавил, что пожар, площадь которого составила десять квадратных метров, удалось локализовать в 22 часа 27 минут. В 22 часа 51 минуту огонь полностью ликвидировали.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Позже сообщалось, что у Хлебниковой ожоги 20–29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове. Личность артистки удалось установить только благодаря опросам родственников.

Позже стало известно, что Марина Хлебникова приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».