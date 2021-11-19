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Движение восстановлено на ТТК после ДТП с четырьмя машинами

Иван Юминов

Происшествия
Движение восстановлено на ТТК после ДТП с четырьмя машинами
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Беговая улица, 4 Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на ТТК после аварии с четырьмя автомобилями. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 19 ноября.

— Движение на ТТК восстановлено, — отмечается в сообщении пресс-службы.

19 ноября сообщалось, что авария с участием четырех автомобилей, в том числе грузовика, произошла на внешней стороне ТТК в Беговом районе.

Машины столкнулись недалеко от дома 4 по улице Беговой. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

В районе аварии было временно затруднено движение.

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