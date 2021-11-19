«Нам повезло»: россияне поделились фото самого долгого за 500 лет лунного затмения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне увидели наиболее долгое за последние 500 лет частное лунное затмение. Оно продолжалось с 09:03 до 15:04 по московскому времени. К сожалению, москвичи не могли наблюдать это завораживающее явление. Зато своими фотографиями и впечатлениями в соцсетях поделились соотечественники из других уголков страны.

Прошедшее затмение было практически полным, в тень Земли зашла почти вся Луна, в какой-то момент она окрасилась в несколько кровавый оттенок. Снимком алого лунного диска в своем профиле в Instagram поделилась жительница Уссурийска.

Буквально сияющей получилась Луна на снимке Ирины Вересовой. Девушка запечатлела лунное затмение в Верхневилюйске.

Более загадочной и мрачной виделась Луна жителям Иркутска. Они также с интересом наблюдали редкое астрологическое явление.

Как уточняли в Роскосмосе, затмение в большинстве регионов происходило ранним вечером. Это отчетливо видно и по снимкам жителей Амурской области.

Полное лунное затмение сфотографировали и жители Восточной Сибири. В фотогалерее в Instagram каждый желающий теперь может полюбоваться всеми стадиями затмения в этой части России.

— Самое продолжительное лунное затмение за последние пять веков. Нам повезло сегодня его наблюдать, — подписали «лунные кадры» жители Приморского края. В комментариях россияне также указали, что явление можно было легко увидеть из окна квартир.

Лунное затмение, прошедшее 19 ноября, открыло «небезопасный коридор затмений». Таким мнением поделилась специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко. Она предсказала, что все знаки зодиака могут ощутить накал страстей, который несет последний в этом году коридор затмений, приходящийся на время с 19 ноября по 4 декабря. Эксперт также подчеркнула, что подобные явления не всегда негативно влияют на жизнь людей. Они могут принести и счастливые судьбоносные перемены.