Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мошенники в Саратове похищали страховые выплаты пострадавших в ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Мошенники в Саратове похищали страховые выплаты пострадавших в ДТП
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

МВД задержало в Саратовской области подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в пятницу, 19 ноября.

— По имеющейся информации, работники частной компании предлагали гражданам полное юридическое сопровождение процедуры получения страховых выплат. За услугами обращались пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий либо родственники погибших в них, — рассказала правоохранитель.

Злоумышленники оформляли доверенности, а затем похищали часть денежных средств со счетов. Полиции удалось установить четверых потерпевших от действий преступников.

Причиненный ущерб составляет около двух миллионов рублей. Подозреваемых удалось задержать при содействии сотрудников Росгвардии.

Правоохранители изъяли у них в ходе обысков компьютеры, телефоны и документы по страховым выплатам. Кроме того, были найдены средства в сумме более миллиона рублей.

Уголовное дело по факту происшествия возбуждено по статье «Мошенничество». Трое фигурантов оказались под стражей, а еще одного поместили под подписку о невыезде, приводит слова Волк «МВД Медиа».

Читайте также:
Мошенничество Ирина Волк Саратовская область
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте