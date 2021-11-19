Мошенники в Саратове похищали страховые выплаты пострадавших в ДТП

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МВД задержало в Саратовской области подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в пятницу, 19 ноября.

— По имеющейся информации, работники частной компании предлагали гражданам полное юридическое сопровождение процедуры получения страховых выплат. За услугами обращались пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий либо родственники погибших в них, — рассказала правоохранитель.

Злоумышленники оформляли доверенности, а затем похищали часть денежных средств со счетов. Полиции удалось установить четверых потерпевших от действий преступников.

Причиненный ущерб составляет около двух миллионов рублей. Подозреваемых удалось задержать при содействии сотрудников Росгвардии.

Правоохранители изъяли у них в ходе обысков компьютеры, телефоны и документы по страховым выплатам. Кроме того, были найдены средства в сумме более миллиона рублей.

Уголовное дело по факту происшествия возбуждено по статье «Мошенничество». Трое фигурантов оказались под стражей, а еще одного поместили под подписку о невыезде, приводит слова Волк «МВД Медиа».