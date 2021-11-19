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РФПИ подписал соглашение о сотрудничестве с фондом из Узбекистана

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
РФПИ подписал соглашение о сотрудничестве с фондом из Узбекистана
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Фонд прямых инвестиций Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе РФПИ в пятницу, 19 ноября.

— В рамках достигнутых договоренностей РФПИ и Фонд прямых инвестиций Узбекистана сфокусируются на поиске и реализации инвестиционных проектов на территории двух стран, обмене информацией и экспертизой в секторах, представляющих взаимный интерес, — говорится в сообщении.

Россия и Узбекистан, как уточняется, успешно осуществляют торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. РФПИ организовал технологический трансфер для выпуска вакцины «Спутник V» в Узбекистане и наладил там его серийное производство, отмечает РИА Новости.

19 ноября сообщалось, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева подписаны 18 документов. Главы государств с «огромным удовольствием» констатировали высокий уровень двусторонних отношений.

Особое внимание при этом было уделено расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Объем взаимной торговли в 2020 году превысил 5,6 миллиарда долларов. По итогам 2021 года, как уточняется, показатель способен приблизиться к семи миллиардам долларов.

Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Так, в частности, темой дискуссии стала ситуация в Афганистане.

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