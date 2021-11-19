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Дзюба отличился хет-триком с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

Иван Юминов

Спорт
Дзюба отличился хет-триком с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
Фото: Twitter / zenit_spb

Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в матче РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:1.

Голы в составе сине-бело-голубых забили Малком (23-я минута), Артем Дзюба (34-я, 45-я, 60-я), а также Дмитрий Чистяков (88-я). Единственным мячом в составе гостей отличился Алексей Козлов (39-я).

Три гола позволили Дзюбе выйти на второе место по результативности в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, он стал первым игроком в истории чемпионатов России, забившим минимум три мяча в пяти матчах.

29 октября «Зенит» со счетом 4:1 обыграл столичное «Динамо» в матче РПЛ. Тогда мячи забили Клаудиньо (8-я минута), Вендел (66-я), Дзюба (69-я) и Ярослав Ракицкий (85-я).

У «Динамо» выделился Даниил Фомин (56-я). Дзюба в том матче забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

До этого рекордсменом был Олег Веретенников (143 гола). На третьем месте находится Александр Кержаков (139 голов).

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