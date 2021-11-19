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Захарова обвинила США во вмешательстве из-за резолюции о непризнании Путина

Иван Юминов

Политика
Захарова обвинила США во вмешательстве из-за резолюции о непризнании Путина
Фото: МИД РФ

Проект резолюции американских конгрессменов о «непризнании» Владимира Путина президентом России при избрании в 2024 году является вмешательством во внутренние дела. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 19 ноября.

— Я, честно говоря, не соглашусь, что это какая-то беспрецедентная история. Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов, — рассказала дипломат.

Нынешняя ситуация, как уточнила она, является «осенним» вмешательством в дела суверенных государств. Вашингтон по какой-то причине «сорвался» в ноябре, не дождавшись весны, отметила Захарова в эфире «России 24».

19 ноября конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн внесли на рассмотрение резолюцию о непризнании российских выборов США, если Путин начнет баллотироваться на новый срок в 2024 году. В случае ее принятия документ будет носить рекомендательный характер.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемой инициативу по отказу в признании президентских выборов 2024 года, если Путин решит переизбираться на еще один срок. По его словам, это прекрасная и наглядная демонстрация всем странам мира вмешательства США во внутренние дела других государств.

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