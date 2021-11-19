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Резников рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

Иван Юминов

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Резников рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
Фото: Facebook / Министерство обороны Украины

Принятие Украины в состав НАТО не находится в повестке дня альянса. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу, 19 ноября.

— Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран альянса. Это будет политическое решение, — рассказал министр.

Такого решения, как уточнил он, пока нет на повестке дня. При этом Киев не должен забывать о предписаниях конституции, где вступление в НАТО указано одной из целей, подчеркнул глава украинского военного ведомства.

Нахождение в альянсе позволит развивать демократию, экономику и гуманитарные вопросы, уверен он. Задачей Украины является проводить реформы и делать «домашнее задание», приводит слова Резникова РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.

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