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Подозреваемый в убийстве адвоката на северо-западе столицы был задержан

Виктория Храменкова

Происшествия
Подозреваемый в убийстве адвоката на северо-западе столицы был задержан
Фото: Pexels

Мужчина, который подозревается в убийстве своего знакомого-адвоката, был задержан. Об этом сообщается на сайте ГУ СК Российской Федерации по городу Москве.

Отмечается, что вечером 18 ноября в квартире жилого дома, расположенного по проспекту Маршала Жукова в Москве, было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с ножевыми ранениями в области груди и шеи.

По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 39-летний мужчина, следует из материала.

На данный момент с предполагаемым убийцей проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Сообщается, что расследование по данному уголовному делу продолжается.

До этого стало известно, что жертвой стал сотрудник адвокатской палаты Московской области. Кроме этого, в одной из квартир был обнаружен окровавленный мужчина в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он может быть причастен к убийству.

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