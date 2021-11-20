Почти 200 маршрутов автобусов в центре и на юге Москвы изменятся с 20 ноября

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В субботу, 20 ноября, в столице запускают первые две сотни маршрутов сети наземного транспорта «Магистраль». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что маршрутная сеть «Магистраль» на данный момент еще развивается. Однако более 200 маршрутов появится в Центральном и Южном административных округах уже с 20 ноября.

— Мы скорректировали маршруты, убрали лишние и добавили новые: там, где раньше работали два похожих маршрута с редким интервалом движения, теперь будет один, но частый. Там, где маршрут очень загружен, а пассажиров много, запустили магистральный маршрут с короткими интервалами, — передают ТАСС в пресс-службе ведомства.

Связи между важными социальными объектами — поликлиниками, школами, МФЦ — были сохранены. Почти один миллион жителей столичного региона смогут получить доступ к магистральным маршрутам.

О запуске в ЦАО и ЮАО города маршрутной сети наземного общественного транспорта «Магистраль» стало известно 8 ноября.

Тогда заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что такие меры позволят пассажирам тратить на 20–30 процентов меньше времени на поездки.