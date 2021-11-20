«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

Фото: Вечерняя Москва

На территории Москвы и Подмосковья в ближайшие часы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с ветром и мокрым снегом. Данные следуют из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о порывах ветра до 15–20 метров в секунду в Москве действует с 10:00 субботы, 20 ноября, до 4:00 воскресенья, 21 ноября. В Подмосковье «желтый» уровень сохранится с 9:00 субботы до 5:00 воскресенья.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.

Кроме этого, в столичном регионе с 3:00 субботы до 21:00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении.

Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега. В области также предупреждают о гололедице.

19 ноября автоэксперт Антон Трошанов рассказал, как уберечь себя и автомобиль от дорожной аварии в условиях мокрого снега. Он отметил, что необходимо заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю. Кроме этого, в непростых погодных условиях необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, избегать быстрых маневров и резких нажатий на педаль газа при повороте и торможении.