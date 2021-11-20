Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе
Фото: Вечерняя Москва

На территории Москвы и Подмосковья в ближайшие часы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с ветром и мокрым снегом. Данные следуют из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о порывах ветра до 15–20 метров в секунду в Москве действует с 10:00 субботы, 20 ноября, до 4:00 воскресенья, 21 ноября. В Подмосковье «желтый» уровень сохранится с 9:00 субботы до 5:00 воскресенья.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.

Кроме этого, в столичном регионе с 3:00 субботы до 21:00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении.

Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега. В области также предупреждают о гололедице.

19 ноября автоэксперт Антон Трошанов рассказал, как уберечь себя и автомобиль от дорожной аварии в условиях мокрого снега. Он отметил, что необходимо заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю. Кроме этого, в непростых погодных условиях необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, избегать быстрых маневров и резких нажатий на педаль газа при повороте и торможении.

Читайте также:
Погода «Желтый» уровень погодной опасности непогода в столице
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте