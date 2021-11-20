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«Ухудшилась походка, усугубился кашель»: врач Байдена рассказал о состоянии президента

Виктория Храменкова

В мире
«Ухудшилась походка, усугубился кашель»: врач Байдена рассказал о состоянии президента
Фото: whitehouse

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О’Коннор рассказал о том, что у американского лидера ухудшилась походка, а также усилился кашель.

Несмотря на то, что Байден остается «активным 78-летним мужчиной», он стал чаще «прочищать горло».

— Данный симптом явно присутствует и требует более детального исследования, — констатировал врач, пишет РИА Новости.

Также он отметил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом походка стала менее гибкой.

Сейчас Джо Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.

— У президента в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе, — напомнил О’Коннор.

Байдену в субботу, 20 ноября, исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.

В пятницу, 19 ноября президент США Джо Байден передал полномочия вице-президенту Камале Харрис на время анестезии для колоноскопии. В соответствии с процедурой, прописанной в Конституции страны, глава государства передаст власть Харрис на короткий промежуток времени. Белый дом опубликует отчет о состоянии Байдена по итогам обследования во второй половине дня.

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