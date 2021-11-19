Байден передаст полномочия Харрис на время операции в больнице

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Президент США Джо Байден передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис на время анестезии для колоноскопии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 19 ноября.

— Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию, — рассказала представитель администрации.

В соответствии с процедурой, прописанной в Конституции страны, глава государства передаст власть Харрис на короткий промежуток времени, добавила она. Белый дом опубликует отчет о состоянии Байдена по итогам обследования во второй половине дня, приводит слова Псаки ТАСС.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, что контакты между Владимиром Путиным и Байденом возможны до Нового года. Дата разговора будет зависеть от графиков глав государств и формата, уточнил он.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.