Кремль допустил возможность общения Путина и Байдена по видеосвязи
Контакты между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом возможны до Нового года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 18 ноября.
— Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет, — рассказал пресс-секретарь лидера.
Контакты возможны до Нового года, но могут быть и позже, уточнил он. Дата разговора будет зависеть от графиков глав государств и формата, отметил Песков в эфире Первого канала.
Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.
Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.
24 октября Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.