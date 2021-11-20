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Росстат назвал самый подорожавший с начала года продукт

Игорь Синельников

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Общество
Росстат назвал самый подорожавший с начала года продукт
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России с начала года самым подешевевшим продуктом питания стал огурец, а самым подорожавшим — капуста. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Росстате.

— В январе-октябре 2021 года в России самое значительное снижение цен зафиксировано на свежие огурцы, яблоки, пшено, виноград и свежие грибы, — рассказали в службе.

Там уточнили, что огурцы подешевели на 19,8 процента, яблоки — на 4,9, пшено — на 3, виноград — на 2,5, а грибы — на 0,9 процента.

На некоторые продукты цены значительно выросли, заметили аналитики Росстата.

— За тот же период больше всего подорожали: капуста белокочанная свежая (86,2 процента), картофель (50 процентов), морковь (30,5 процента), свекла (30,1 процента), куры охлажденные и мороженые (26,3 процента), — рассказали специалисты.

Они также напомнили, что за первые полгода 2021-го наибольшую долю в обороте розничной торговли среди продуктов питания показали мясные и молочные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также свежие фрукты.

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