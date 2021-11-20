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Названы возможные сроки окончания третьей волны COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы возможные сроки окончания третьей волны COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В начале ноября суточный прирост числа людей, заболевших COVID-19, достиг пиковых значений. Однако с тех пор количество выявленных случаев постепенно снижается. Если данная тенденция будет сохраняться, то в ближайшие две недели возможен спад третьей волны коронавирусной инфекции в России. С таким мнением поделился вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Он отметил, что сейчас делать прогнозы сложно, поскольку множество факторов влияют на инфекцию.

— Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, — объяснил вирусолог в беседе радио Sputnik.

Он подчеркнул, что спад очередной волны коронавирусной инфекции не будет означать завершения эпидемии в России. Для этого потребуется «китайская дисциплина». В этой стране абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов.

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10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что текущая волна коронавируса распространяется быстрее предшествующих. Специалисты заметили, что третья волна COVID-19 плавно перешла в четвертую. Ситуацию с коронавирусом усугубило и появление «дельта»-штамма вируса.

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