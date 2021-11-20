Названы возможные сроки окончания третьей волны COVID-19
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
В начале ноября суточный прирост числа людей, заболевших COVID-19, достиг пиковых значений. Однако с тех пор количество выявленных случаев постепенно снижается. Если данная тенденция будет сохраняться, то в ближайшие две недели возможен спад третьей волны коронавирусной инфекции в России. С таким мнением поделился вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.
Он отметил, что сейчас делать прогнозы сложно, поскольку множество факторов влияют на инфекцию.
— Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, — объяснил вирусолог в беседе радио Sputnik.
Он подчеркнул, что спад очередной волны коронавирусной инфекции не будет означать завершения эпидемии в России. Для этого потребуется «китайская дисциплина». В этой стране абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов.
10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что текущая волна коронавируса распространяется быстрее предшествующих. Специалисты заметили, что третья волна COVID-19 плавно перешла в четвертую. Ситуацию с коронавирусом усугубило и появление «дельта»-штамма вируса.