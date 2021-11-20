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«Уловка» по «Северному потоку — 2» напугала Украину

Виктория Храменкова

Политика
«Уловка» по «Северному потоку — 2» напугала Украину
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Отопительный сезон на Украине может быть под угрозой. Данную «уловку» по «Северному потоку — 2» может использовать Газпром.

Создание немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG позволит сделать так, что газ в Евросоюз в обход Украины пойдет еще до завершения отопительного сезона. Данное мнение высказал автор статьи, опубликованной «РБК-Украина».

Отмечается, что из-за остановки транзита могут остаться без газоснабжения некоторые населенные пункты на Украине.

Однако Киев уже подготовил план действий на этот случай. Детали плана не разглашаются.

— Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны, — заключил автор статьи.

«Уловка» по «Северному потоку — 2» напугала Украину Северный поток-2

В пятницу, 19 ноября, «Вечерняя Москва» писала о том, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины может привести к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом. После этого произойдет уничтожение «Северного потока — 2».

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