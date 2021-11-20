Ученые перечислили неочевидные полезные свойства сыра

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Масштабный эксперимент ученых из Дублина помог выявить неизвестные ранее полезные свойства сыра. Так, например, этот продукт способен уменьшать талию и предотвращать развитие рака печени.

Исследование Университетского колледжа Дублина с участием порядка 1,5 тысячи человек показало, что сыр не всегда повышает холестерин. Отмечается, что раньше существовало мнение, что употребление сыра способно повысить его уровень.

Также увеличение в организме насыщенных жирных кислот после приема пищи позволяло многим людям отказаться от частых перекусов. В результате добровольцы заметно похудели, пишет «Медикфорум».

Кроме этого, ученые выяснили, что сыр полезен при низком артериальном давлении и способен предотвратить рак печени.

В середине октября «Вечерняя Москва» писала, как выбрать правильный творог. Диетолог Анна Кудрявцева заявила, что этот продукт является лучшим по содержанию белка. А еще, как пояснила эксперт, творог богат витаминами, особенно А, Е, Р, В2, B6 и В12, фолиевой кислотой, железом, натрием, магнием, медью, цинком и фтором. В нем много кальция и фосфора, без которых невозможно полноценное формирование костной системы.