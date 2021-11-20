Синоптики рассказали москвичам о погоде 20 ноября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 20 ноября, ожидает облачная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Также на территории региона местами возможна гололедица. Соответствующая информация была опубликована на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха будет составлять от плюс одного до плюс трех градусов. Однако ночью столбики термометров опустятся до минус одного градуса.

На территории Московской области днем жителей ожидает от минус одного до плюс четырех градусов. Ночью — до трех градусов мороза.

Также в этот день прогнозируется западный ветер. Его скорость составит 7–12 метров в секунду, возможны порывы до 15–20 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 724 миллиметров ртутного столба.

В Москве в субботу, 20 ноября, с 10:00 до 4:00 21 ноября будет действовать предупреждение о порывах ветра. Кроме этого, в столичном регионе с 3:00 субботы до 21:00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении. Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега. В области также предупреждают о гололедице.