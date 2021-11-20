СМИ: Борис Джонсон может бойкотировать зимние ОИ в Пекине
Британский премьер-министр Борис Джонсон рассматривает возможность политического бойкота предстоящей зимней Олимпиады в Пекине. Об этом пишет газета Times.
По данным издания, премьер допускает бойкот «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». В британском правительстве якобы ведут активную дискуссию на эту тему.
В газете также добавили, что бойкот поддерживает министр обороны Великобритании Лиз Трасс.
— Трасс заняла более жесткую позицию, чем ее предшественник Доминик Рааб, в частном порядке обвинив Пекин в совершении геноцида путем преследования уйгурских мусульман, — пишет газета.
Накануне американская газета The Washigton Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Глава государства, по данным газеты, как и другие члены правительства, не станет посещать Игры. Решение призвано стать официальным ответом на обвинения Китая в нарушениях прав человека, уверены собеседники издания.
При этом на участии американских спортсменов в Олимпиаде решение властей никак не отразится. Окончательное решение еще не принято, но Байден намерен согласиться с этим и официально объявить до конца года.