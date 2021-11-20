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СМИ: Борис Джонсон может бойкотировать зимние ОИ в Пекине

Полина Долганова

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СМИ: Борис Джонсон может бойкотировать зимние ОИ в Пекине
Фото: flickr/number10gov

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассматривает возможность политического бойкота предстоящей зимней Олимпиады в Пекине. Об этом пишет газета Times.

По данным издания, премьер допускает бойкот «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». В британском правительстве якобы ведут активную дискуссию на эту тему.

В газете также добавили, что бойкот поддерживает министр обороны Великобритании Лиз Трасс.

— Трасс заняла более жесткую позицию, чем ее предшественник Доминик Рааб, в частном порядке обвинив Пекин в совершении геноцида путем преследования уйгурских мусульман, — пишет газета.

Накануне американская газета The Washigton Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Глава государства, по данным газеты, как и другие члены правительства, не станет посещать Игры. Решение призвано стать официальным ответом на обвинения Китая в нарушениях прав человека, уверены собеседники издания.

При этом на участии американских спортсменов в Олимпиаде решение властей никак не отразится. Окончательное решение еще не принято, но Байден намерен согласиться с этим и официально объявить до конца года.

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