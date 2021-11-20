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Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за мокрого снегопада

Полина Долганова

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Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за мокрого снегопада
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Столичным водителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом из-за непогоды. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Дептрансе уточнили, что на выходных в Москву придет самый сильный за последние 73 года мокрый снегопад.

За движением в Москве следят в онлайн-режиме. Весь городской транспорт подлежит обязательной проверке перед выходом на линии.

— Пригородные ж/д перевозчики и РЖД также готовы к работе в снегопад на МЦК, МЦД и ж/д линиях московской агломерации — подготовлена снегоуборочная техника и противогололедные средства. На дорогах автомобилистам будет помогать будет «Дорожный патруль». 24 экипажа, а если потребуется, увеличим количество, — говорится в сообщении.

Готовность специальной техники еще раз проверили в столице в преддверии снегопадов. 19 ноября по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова на 139 автобазах коммунальных служб столицы по всех округах города прошли смотры готовности техники к работе в сложных погодных условиях. Специалисты в очередной раз проверили наличие и исправность на машинах навесного оборудования, состав водителей и рабочих ручной уборки. Внимание также уделили укомплектованности бригад по очистке кровель необходимым инвентарем, средствам связи и ограждениям опасных зон.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что мокрый снег ожидается в столице в субботу, 20 ноября. Однако осадки не образуют сугробы, вместо этого на дорогах города будет слякоть. По его словам, погода в выходные дни будет неблагоприятной и некомфортной.

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