«Идет борьба за жизнь»: врач Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Врач певицы Марины Хлебниковой рассказал о ее самочувствии после пожара.

— Не хочу забегать вперед, но удалось справиться с острой фазой травматического шока — она стабильна. Все возможные осложнения могут быть впереди — это другое. Сейчас идет борьба за жизнь, и на первом этапе она справляется, — отметил медик.

Он уточнил, что певице необходима плазма и переливание крови, так как ожоги угрожают ее жизни: огонь повредил лицо артистки и дыхательные пути, передает КП.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Позже стало известно, что Марина Хлебникова приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. У нее диагностированы ожоги 20–29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».