Москвичам рассказали, как устроено коллекторное хозяйство города

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Лабиринт коммуникационных тоннелей является неотъемлемой частью жизнеобеспечения Москвы. Коллекторное хозяйство в столице — одно из крупнейших в мире: такой развитой сети больше нет ни в одном крупном городе. О том, зачем под землей нужны лабиринты, рассказали на сайте mos.ru.

Ежегодно в Москве необходимо протягивать тысячи новых проводов, чтобы обеспечить нужды москвичей. Подземные коммуникации не портят внешний вид города: для ремонта рабочие просто спускаются в тоннели.

В настоящее время протяженность коммуникационных коллекторов в столице составляет около 800 километров. Первый коллектор был построен в 1940 году в Бумажном проезде около Савеловского вокзала.

За последнее десятилетие в Москве проложили свыше 44 километров современных кабельных коллекторов, которые являются не просто тоннелями, а сложными объектами инфраструктуры. Для их работы необходимы системы вентиляции и водоудаления, а также охранная и пожарная сигнализации.

За состояние подземной сети отвечают специалисты АО «Москоллектор». Они регулярно отслеживают состояние тоннелей как дистанционно, так и на месте.

Среди коммуникационных коллекторов Москвы есть уникальные объекты. Например, часть коллектора «Пресня» проходит под Москвой-рекой. Тоннель проложен на глубине до 19 метров.

За последние 10 лет в городе привели в порядок более 240 километров коллекторов. К 2025 году планируется обновить еще более 108 километров, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.