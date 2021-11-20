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В Большом Харитоньевском переулке отремонтируют дом 1900 года постройки

Полина Долганова

Город
В Большом Харитоньевском переулке отремонтируют дом 1900 года постройки
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большой Харитоньевский переулок , 20/2 Карта всех событий

Капитальный ремонт пройдет в многоквартирном четырехэтажном жилом доме в Большом Харитоньевском переулке. Здание возвели на этом месте более 100 лет назад.

Дом является исторической ценностью и градоформирующим объектом, отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Рабочие утеплят в доме чердаки, обновят ходовые настилы, проведут в вентиляционных шахтах теплоизоляцию и приведут в порядок ограждения кровли.

В подвале и на чердаке здания появятся новые двери, а стены и потолок будут обновлены.

Внутри дома не только приведут в порядок лестницы, поручни и подоконники, но и обновят покрытия полов.

В рамках ремонта также запланирована замена водоотводящих систем и электроснабжения, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что работы по капитальному ремонту дома по адресу 3-я Тверская-Ямская, 42/8, построенному в 1917 году, завершат до конца текущего месяца. В настоящее время специалисты привели в порядок подъезды, где заменили плиточное покрытие, оштукатурили и покрасили потолки, расчистили и окрасили стены, а также отремонтировали сколы на ступенях лестницы и отремонтировали деревянные перила.

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