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Астрофизик назвал два способа остановить захламление космоса

Павел Воробьев

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Астрофизик назвал два способа остановить захламление космоса
Корабль «Союз МС-18» во время 66-й экспедиции на МКС / Фото: Олег Новицкий / Роскосмос

США обвинили Россию в создании опасности для Международной космической станции из-за испытаний противоспутникового оружия. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какой мусор может представлять опасность для орбитального комплекса и как перестать захламлять космическое пространство.

Как только стало ясно, что куча осколков, пролетевшая мимо МКС, была остатками не китайского, а нашего спутника, представитель Госдепартамента США Нед Прайс поспешил обвинить Россию в испытаниях противоспутникового оружия. Мол, в результате получилось полторы тысячи опасных осколков, которые могли повредить или разрушить орбитальную станцию. Экипажу даже порекомендовали переждать опасность в спасательных капсулах.

— Любой космический мусор, появляющийся выше орбиты станции, может представлять для нее угрозу, — пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. — Широкой общественности не были известны параметры испытаний. Такая информация в первые часы после их завершения доступна только самим военным. Вот и воспользовались наши заклятые заокеанские «партнеры» неосведомленностью публики.

Однако уже на следующий день российские военные официально заявили: да, испытания были. Причем проведенные в ответ на аналогичные программы самих американцев. Наша противоракета с ювелирной точностью сбила старый советский спутник, летавший в космосе еще с 1982 года. А условия испытания были подобраны так, что никакой опасности для МКС они не представляли.

— Вообще, с 1957 года человечество очень сильно намусорило на орбите. Это является проблемой и без всяких военных испытаний, — пояснил Сергей Назаров. — Нам приходится отслеживать огромное количество старых спутников или их обломков. Вариантов у нас два: или не летать больше в космос вообще, или не мусорить, то есть запускать спутники, которые будут после конца работы сразу затапливаться в океане или сгорать в атмосфере.

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