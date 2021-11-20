Андрей Бочкарев: Началась надвижка металлоконструкций пролетных строений эстакады прямого хода ЮВХ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Работы по надвижке металлических конструкций пролетных строений эстакады прямого хода Юго-Восточной хорды (ЮВХ) начались в месте пересечения будущей дороги с Волгоградским проспектом. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты возвели три стапели для выполнения надвижки. На двух из них работы уже начались. Всего в рамках работ планируется смонтировать около 27 тысяч тонн металлических конструкций.

Бочкарев напомнил, что развязку строят в рамках строительства дорожной сети на участке хорды от улицы Грайвороновская до Шоссейной.

При этом, по словам главы Стройкомплекса, инженерам удалось предусмотреть технологические решения, которые дали возможность свести к минимуму воздействие стройки на движение транспорта по Волгоградскому проспекту.

— Пролетные строения непосредственно над Волгоградским проспектом запроектированы из сталежелезобетонных конструкций. Это позволяет собрать их рядом и надвинуть в проектное положение с применением минимального количества временных опор, — подытожила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Почти 73 километра дорог построили в столице за прошедшие месяцы 2021 года. Город не снизил объем и темпы возведения дорог и других транспортных конструкций. Так, до конца текущего года специалисты запланировали завершить сооружение нескольких крупных объектов. До конца 2021 года предусмотрено окончание возведения моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе, участков Северо-Восточной хорды (СВХ) — от Ярославского до Дмитровского шоссе, Юго-Восточной хорды (ЮВХ) — от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).