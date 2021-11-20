Космонавт Шкаплеров рассказал, когда МКС можно будет увидеть из Москвы

Корабль «Союз МС-18» во время 66-й экспедиции на МКС / Фото: Олег Новицкий / Роскосмос

Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть на небе по вечерам в ноябре и декабре. Об этом в субботу, 20 ноября, рассказал российский космонавт Антон Шкаплеров.

— Привет, друзья! На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции! — написал астронавт на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, увидеть станцию будет несложно, потому что она является не менее яркой, чем, например, Юпитер и Венера. Кроме того, МКС привлекает внимание, когда быстро пролетает в небе с запада на восток.

Так как станция перемещается очень быстро, увидеть ее через телескоп очень сложно, однако для человеческого взгляда при определенных условиях это не так сложно.

По информации космонавта, МКС можно будет увидеть по вечерам с 21 ноября по 8 декабря. При этом 26, 28, 29 и 30 ноября станция будет пролетать выше линии горизонта на 30 градусов.

С 1 по 4 декабря станцию можно будет увидеть из столицы. Обращать свой взгляд необходимо в южную сторону.

Накануне в Роскосмосе сообщили, что частное лунное затмение 19 ноября стало наиболее продолжительным за последние 500 лет. Затмение было «почти полным», так как в тень Земли зашла почти вся Луна. Большая часть лунного диска вследствие этого приобрела красноватый оттенок. Москвичи не могли увидеть затмение, так как Луна находилась под горизонтом.

Наблюдать за явлением могли лишь жители Дальнего Востока. Им, как уточняется, были доступны максимальная и частные фазы затмения. В большинстве регионов явление происходило ранним вечером.