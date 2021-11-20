Более миллиона лампочек установят для новогодней иллюминации на ВДНХ

Фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей «Москва»

Новогодняя иллюминация на ВДНХ будет включать более миллиона лампочек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

— Более миллиона лампочек будет использовано для новогодней иллюминации на ВДНХ. Уже идет монтаж 383 световых объектов, среди которых — елочные шары, горки, браслеты, световые тоннели и трехмерные фигуры животных. Новинки этого зимнего сезона — «цветочное небо» и «световой лес» со светящимися снегирями, — рассказал Жестков.

Он отметил, что на территории выставки установят 12 новогодних елей. Специалисты завершат украшение ВДНХ к празднику в конце ноября.

По словам руководителя пресс-службы, посетители главной выставки страны смогут видеть перед аркой главного входа и на катке светящиеся цифры «2022». Центральную аллею ВДНХ украсит 13-метровая световая ель. Еще 11 искусственных новогодних деревьев высотой от 6 до 12 метров установят на катке и перед историческими павильонами выставки.

— На Центральной аллее, у арки Южного входа и перед входом в парк «Останкино» появятся световые тоннели в виде браслетов и свода. Перед павильоном № 1 «Центральный» уже возводится 28-метровая инсталляция «Время Рождества» с гигантскими новогодними часами, — цитирует Александра Жесткова агентство городских новостей «Москва».

Известно, что в текущем году праздничные объекты в первый раз украсят выводной круг и «поля Кандинского».

До этого главная выставка страны пригласила взрослых и детей до 27 ноября поздравить Деда Мороза с днем рождения.