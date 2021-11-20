В США отметили способность Путина заставить Запад жить по своим правилам

Фото: Администрация президента РФ

Европе и Соединенным Штатам пора свыкнуться с тем, что Россия не является слабым государством. Президент РФ Владимир Путин за время своего президентства заставил Запад жить по его правилам. Об этом в субботу, 20 ноября, пишет издание The Wall Street Journal.

Авторы материала утверждают, что глава России усовершенствовал армию и окружил свою страну дружественными государствами. Кроме того, Путин намекнул НАТО на то, что Альянсу пора перестать вести политику расширения на Восток.

— Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене, — говорится в публикации.

Авторы также полагают, что сотрудничество НАТО с Украиной привело к тому, что Россия стала воспринимать Киев в качестве «авианосца НАТО, пришвартованного на границе с Россией».

Накануне в газете New York Times появилась информация о том, что американские разведчики якобы предупреждают союзников о том, что осталось мало времени, чтобы успеть помешать России «вторгнуться» на Украину.

В субботу, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

12 ноября США предупредили Евросоюз о том, что Россия может рассматривать план «вторжения» на Украину. Такую информацию 11 ноября распространило агентство «Блумберг», ссылаясь на анонимные источники. В материале агентства утверждается, что подобные опасения США якобы подтверждены «общедоступными доказательствами». Кроме того, один из анонимных источников подчеркнул, что узнать истинные намерения Москвы или предугадать ее следующий шаг невозможно.

Позднее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планировала и не планирует военного вторжения на Украину. Также он объяснил, что сейчас много угроз исходит от Украины. Следует не забывать, что американские корабли, которые находятся в Черном море, — провокация. Кроме того, он напомнил, что у России есть право концентрировать войска на любой своей территории.