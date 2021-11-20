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Сергей Собянин поблагодарил педиатров за заботу о «маленьких москвичах»

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин поблагодарил педиатров за заботу о «маленьких москвичах»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником и выразил благодарность за их труд.

— Дорогие педиатры, с праздником! Спасибо за вашу заботу о маленьких москвичах и высокий профессиональный уровень, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Собянин отметил, что детские врачи умеют общаться с ребятами, оказывать поддержку их родителям и приходить на помощь. Он пожелал медикам крепкого здоровья и добра.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице. Он отметил, что сейчас в столице одновременно возводится сразу несколько уникальных корпусов: детский центр в Больнице святого Владимира, детские корпуса в Коммунарке. Поздравляя коллектив центра с наступающим Днем педиатра, Сергей Собянин подчеркнул, что детское здравоохранение — важнейшее медицинское направление Москвы.

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