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Учения с торпедной стрельбой провели российские подводники в Баренцевом море

Михаил Алимов

Общество
Учения с торпедной стрельбой провели российские подводники в Баренцевом море
Фото: Минобороны РФ

Подводники российского Северного флота провели учения с торпедной стрельбой в Баренцевом море. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе флота.

— Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели, — передает сообщение РИА Новости.

Крейсеру во время учений противодействовала атомная подводная лодка, которая также входит в состав Северного флота. Торпедную атаку выполнили на глубине около 100 метров специальным практическим боеприпасом — он лишен боевой части. Также экипаж крейсера отработал различные маневры уклонения и плавание в различных режимах.

После учений боеприпас подняли со дна катером-торпедоловом и доставили на базу, а флот продолжил учения в акватории Баренцева моря.

В октябре сообщалось, что два подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомных подлодки проекта 855М «Ясень-М» усилят состав Тихоокеанского флота РФ в ближайшие годы. Крейсеры «Борей» оснащены современными системами вооружения, наблюдения и применения оружия. На их борту находятся твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава». Для флота также строят многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск».

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