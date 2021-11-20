Число погибших в аварии на Кутузовском проспекте увеличилось до двух

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Количество погибших в аварии на Кутузовском проспекте увеличилось до двух. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 20 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, в больнице скончался пассажир автомобиля BMW, которого забрали с места ДТП в больницу в тяжелом состоянии.

До этого стали известны подробности аварии. В пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте.

Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы ограничено и осуществляется по полосе встречного движения.