В аварии на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский
Жертвами крупной аварии на Кутузовском проспекте стали блогер Саид Губденский и его пассажир. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, именно Губденскому принадлежала иномарка BMW, которая вылетела на встречную полосу движения и спровоцировала столкновение.
Судя по информации, размещенной в Instagram-аккаунте блогера, он занимался автомобильным бизнесом. На последнем видео, размещенном в разделе Stories, мужчина едет в сумерках за рулем своей иномарки вместе с пассажиром и громко смеется.
— Отлично повеселились, — подписал он видео.
До этого стало известно, что в больнице скончался пассажир автомобиля BMW, которого забрали с места ДТП в больницу в тяжелом состоянии. Таким образом, количество погибших в аварии на Кутузовском проспекте увеличилось до двух.
Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.
В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте.
Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы ограничено и осуществляется по полосе встречного движения.