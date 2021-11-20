В аварии на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский

Фото: Instagram / said.gubdenskiy

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 31 Карта всех событий

Жертвами крупной аварии на Кутузовском проспекте стали блогер Саид Губденский и его пассажир. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, именно Губденскому принадлежала иномарка BMW, которая вылетела на встречную полосу движения и спровоцировала столкновение.

Судя по информации, размещенной в Instagram-аккаунте блогера, он занимался автомобильным бизнесом. На последнем видео, размещенном в разделе Stories, мужчина едет в сумерках за рулем своей иномарки вместе с пассажиром и громко смеется.

— Отлично повеселились, — подписал он видео.

Фото: instagram.com / @said.gubdenskiy

До этого стало известно, что в больнице скончался пассажир автомобиля BMW, которого забрали с места ДТП в больницу в тяжелом состоянии. Таким образом, количество погибших в аварии на Кутузовском проспекте увеличилось до двух.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

Видео: Telegram / РИА Новости

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте.

Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы ограничено и осуществляется по полосе встречного движения.